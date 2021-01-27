Чистая прибыль Microsoft начале финансового года выросла на треть

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2020-2021 финансового года, завершившееся 31 декабря 2020 года, выросла на 31% в годовом выражении и составила 29,356 миллиарда долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 3,85 доллара против 2,9 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 14,7% в годовом выражении и составила 80,23 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 32,7% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 15,463 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,03 доллара с 1,51 доллара за второй квартал предыдущего фингода. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,32 доллара. Выручка поднялась на 16,7% в годовом выражении — до 43,076 миллиарда долларов при прогнозе в 40,23 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале поднялась на 23% в годовом выражении — до 14,601 миллиарда долларов. В третьем квартале компания ожидает выручку подразделения на уровне 14,7-14,95 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 13% — до 13,353 миллиарда долларов, в следующем квартале прогнозируется выручка в 13,35-13,6 миллиарда.

После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дорожали на 3,7%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.