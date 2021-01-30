Байден призвал Конгресс как можно скорее принять пакет экономических мер на $1,9 трлн

Президент США Джо Байден считает, что Конгресс должен как можно скорее принять пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн, чтобы страна выбралась из вызванного пандемией коронавируса кризиса. Соответствующую запись он разместил в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как сказала сегодня министр финансов Джанет Йеллен, цена бездействия, когда дело касается экономического спасения, особенно высока. Конгресс должен действовать быстро и принять американский спасительный план, чтобы доставить помощь и помочь нам выбраться из кризиса", - говорится в сообщении.

В рамках пакета мер предлагается выделить около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. Согласно плану, до $2 тыс. суммарно увеличиваются прямые ежемесячные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению до $15 минимальной почасовой оплаты труда в стране и введению дополнительных льгот.