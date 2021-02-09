Демократы и республиканцы договорились о формате проведения импичмента Трампа

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и Митч Макконнелл (от штата Кентукки) в понедельник достигли договоренности по формату проведения процедуры импичмента бывшего президента Дональда Трампа в верхней палате законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Форма [проведения процедуры импичмента], о которой мы договорились, в высшей степени справедлива", - отметил Шумер, выступая перед сенаторами. В распространенном письменном заявлении Макконнелл подчеркнул, что рад достигнутому соглашению, которое "сохраняет надлежащую правовую процедуру и права обеих сторон".

Договоренности предоставят обвинителям от Палаты представителей Конгресса и адвокатам Трампа равное количество времени на то, чтобы задать вопросы и выступить с заключительными заявлениями.