Apple вложит около $1,2 млрд в создание технологического центра в Мюнхене

Американская компания Apple осуществит инвестиции в объеме более €1 млрд (около $1,2 млрд) в создание крупного технологического центра в Мюнхене. Об этом сообщается в среду на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие работы уже начаты в столице Баварии, а дополнительные инвестиции в течение предстоящих трех лет позволят уже к концу 2022 года возвести там новый комплекс общей площадью 30 тыс. кв м, энергообеспечение которого будет целиком осуществляться за счет возобновляемых источников. Сейчас в офисе Apple в Мюнхене работают около 1,5 тыс. специалистов из 40 стран мира. Реализация нового проекта позволит создать сотни новых рабочих мест в том числе и в сфере технологии 5G.

"Я чрезвычайно рад тому, что предстоит открыть нашим техническим командам в Мюнхене - от исследования новых возможностей в сфере технологий 5G до нового поколения технологий, которые привнесут в мир [дополнительные] энергетические возможности, скорости и связи", - приводит компания заявление главы Apple Тима Кука.

Компания отметила, что в сотрудничестве с более 700 партнерами в Германии она уже инвестировала около €15 млрд в развитие новейших технологий в этой стране и не собирается останавливаться на достигнутом.

Основанная в 1976 году компания производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.