Сенат утвердил Мартина Уолша министром труда США
Сенат Конгресса США утвердил Мартина Уолша на должность министра труда страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает пресс-служба верхней палаты законодательного органа, в поддержку Уолша высказались 68 законодателей, против - 29. В ближайшее время Уолш, с 2014 года занимавший пост мэра Бостона (штат Массачусетс), будет приведен к присяге в качестве главы Минтруда США.
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