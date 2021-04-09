Boeing уведомил о возможных проблемах с электронными системами 737 MAX

Американская авиастроительная компания Boeing рекомендовала 16 своим клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием в конкретной группе самолетов 737 MAX до начала дальнейших полетов. Такая информация появилась в пятницу на сайте компании, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рекомендации даны для того, чтобы клиенты убедились, что "компонент электрической системы корректно заземлен", говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что Boeing тесно сотрудничает с Федеральным авиационным управлением США по этому вопросу. Компания известит клиентов о конкретных номерах бортов, затронутых проблемой, и даст указания относительно соответствующих действий по устранению проблемы.