Boeing уведомил о возможных проблемах с электронными системами 737 MAX
Американская авиастроительная компания Boeing рекомендовала 16 своим клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием в конкретной группе самолетов 737 MAX до начала дальнейших полетов. Такая информация появилась в пятницу на сайте компании, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
Рекомендации даны для того, чтобы клиенты убедились, что "компонент электрической системы корректно заземлен", говорится в сообщении.
В заявлении также сказано, что Boeing тесно сотрудничает с Федеральным авиационным управлением США по этому вопросу. Компания известит клиентов о конкретных номерах бортов, затронутых проблемой, и даст указания относительно соответствующих действий по устранению проблемы.
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