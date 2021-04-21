В США экс-полицейского признали виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда

Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил судья Питер Кэхилл.

Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.

Приговор Шовину вынесут примерно через 8 недель, сообщил судья.