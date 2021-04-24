Приговор убившему Флойда экс-полицейскому вынесут 16 июня

Приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, будет вынесен 16 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шовину грозит до 40 лет лишения свободы. 25 мая 2020 года он применил при задержании афроамериканца удушающий прием. Флойд умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.