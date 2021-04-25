Илон Маск выступит в роли ведущего программы Saturday Night Live на NBC

Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступит в роли ведущего вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC, на котором выходит программа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указывается, что Маск примет участие в выпуске, выход которого запланирован на 8 мая. В качестве музыкального гостя передачи выступит певица Майли Сайрус.

Согласно рейтингу журнала Forbes от 6 апреля 2021 года, состояние Маска оценивается в $151 млрд, что ставит предпринимателя на второе место в списке богатейших людей мира.