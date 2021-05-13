Джон Керри посетит страны Европы 13-19 мая

Спецпосланник американского президента по климату Джон Керри отправится в поездку по европейским странам в период с 13 по 19 мая для обсуждения задач по смягчению последствий климатических изменений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Визит спецпосланника предваряет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

"В Риме специальный посланник президента [США Джон] Керри встретится с официальными лицами Италии и Ватикана. В Лондоне он пообщается с представителями правительства Великобритании, которая проведет в ноябре этого года в Глазго COP-26. В Берлине специальный посланник президента Керри встретится с германскими официальными лицами", - отмечается в заявлении.

Ранее британские власти сообщили, что COP-26, отложенная из-за коронавируса, пройдет с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата вступила в силу 21 марта 1994 года. Она была разработана как ключевой инструмент международного сотрудничества для смягчения негативных последствий изменения климата и снижения антропогенной нагрузки на атмосферу Земли.