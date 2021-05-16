Супруга Гейтса получила $3 млрд после развода
Бывшая супруга американского мультимиллиардера Билла Гейтса — Мелинда Гейтс — получила $3 млрд после развода, сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Компания Мелинды Гейтс Deere & Co получила от фирмы Билла Гейтса Cascade Investment перевод в акциях, общей стоимостью $3 млрд. Активы Cascade Investment включают в себя ценные бумаги, частный и венчурный капитал, энергетику и гостиничный бизнес. Deere & Co является производителем сельскохозяйственной техники, компания стала самым крупным держателем Cascade Investment.
По данным Bloomberg, общее состояние четы Гейтсов составляет $145 млрд.
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