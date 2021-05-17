Белый дом одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на $735 млн

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

​​​​По данным ее источников, конгресс получил соответствующее уведомление 5 мая - за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинцами.