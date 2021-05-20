Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 мая, снизилось на 34 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 444 тысяч. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали значения показателя на уровне 450 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 8 мая, был пересмотрен до 478 тысяч с 473 тысяч.

"Это самый низкий уровень первичных заявок с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч", — указывает организация.