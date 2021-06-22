В Госдепе заявили, что США будут придерживаться дипломатического пути в отношениях с КНДР

Соединенные Штаты намерены придерживаться дипломатического пути в отношениях с КНДР, по-прежнему готовы к переговорам.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя высказывания заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон о том, что Вашингтону опасно заблуждаться относительно диалога с Пхеньяном.

"Что касается тех комментариев из КНДР, то мы знакомы с ними. Они [комментарии] не изменят нашу точку зрения по дипломатии, - сказал он. - Мы по-прежнему готовы к переговорам с КНДР, чтобы урегулировать вызов, связанный с ее ядерной программой".