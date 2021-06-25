Минюст США сообщил об аресте 500 человек в ходе следствия по делу о штурме Капитолия

Власти США с начала следствия по делу о беспорядках в Капитолии 6 января этого года произвели уже 500 арестов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

"Мы переступили порог в 500 арестов, в том числе [был арестован] сотый обвиняемый в нападении на сотрудника федеральных правоохранительных органов", - говорится в распространенном заявлении Гарленда.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства.