Трамп заявил, что пока не может раскрыть планов участия в президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение насчет того, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году, но пока не может раскрыть их из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием кампании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, я принял решение, это совершенно точно, - сказал он. - Но я не могу пока объявить его из-за сложностей, которые могут возникнуть с финансированием кампании". Трамп не пояснил, в чем заключаются эти сложности.

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Он также выразил уверенность, что в борьбе за Белый дом победу одержит кандидат от республиканцев.