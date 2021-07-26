Лидер республиканцев обвинил Пелоси в предвзятости по расследованию штурма Конгресса

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) раскритиковал решение спикера нижней палаты Нэнси Пелоси (представляет Демократическую партию) утвердить в состав специального комитета по расследованию штурма Капитолия 6 января кандидатуры от оппозиционной ей партии по своему усмотрению, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии страны, включила в список участников механизма по расследованию членов палаты - республиканцев Адама Кинзингера (от штата Иллинойс) и Лиз Чейни (от штата Вайоминг).

Чейни и Кинзингер входили в группу из десяти своих однопартийцев, голосовавших в январе за импичмент предыдущего президента США Дональда Трампа. 22 июля спикер нижней палаты отказалась одобрить кандидатуры двух из пяти законодателей от оппозиционной партии Джима Джордана (от штата Огайо) и Джима Бэнкса (от штата Индиана), которые входят в число активных сторонников Трампа. Маккарти в ответ отозвал кандидатуры всех пяти коллег по партии.

"Отказ спикера Пелоси утверждать предложенные республиканцами кандидатуры для работы в комитете и самоличное назначение представителей, разделяющих ее предвзятое мнение, не приведет к серьезному расследованию, - говорится в распространенном заявлении лидера республиканского меньшинства. - Спикер сформировала комитет для достижения своих политических целей. У нее были месяцы для работы с республиканцами по выработке разумного и справедливого подхода, чтобы получить ответы на произошедшее и провалы [с обеспечением] безопасности 6 января".

По утверждению законодателя, Пелоси "играет в политику". Маккарти отметил, что Сенат "уже провел двухпартийное расследование, которое должно стать дорожной картой для Палаты представителей".

Спецкомитет и события 6 января

Предполагалось, что в состав спецкомитета войдут 13 конгрессменов от обеих партий. Пятерых должен был предложить Маккарти, а остальных, включая председателя комитета, - Пелоси. Она имеет право отказать Маккарти в его кандидатурах и решить, кто войдет в окончательный состав комитета, который получит полномочия вызывать повесткой свидетелей на свои слушания. В мае Палата представителей высказалась за формирование независимой комиссии при Конгрессе по расследованию январских беспорядков. Тогда к одобрившим предложение демократам присоединились 35 республиканцев. Однако в Сенате Конгресса это предложение заблокировали республиканцы. После чего Пелоси выдвинула идею создания спецкомитета в нижней палате.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.