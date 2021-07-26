США договорились с Ираком об окончании боевой миссии США в республике до конца года

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в понедельник объявят о договоренности, согласно которой американская боевая миссия в республике завершится до конца 2021 года. Об этом сообщило Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, впоследствии американские военнослужащие в Ираке будут лишь обучать и консультировать иракских коллег, не принимая участия в боевых действиях. Собеседник агентства пояснил, что военные Ирака "проверены в бою" и "в состоянии" самостоятельно обеспечивать безопасность страны.

26 июля в Белом доме американский лидер встретится с главой иракского кабмина.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех иностранных сил. В середине марта нынешнего года иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в арабской республике не превышает 2,5 тыс. человек. В апреле аль-Казыми заявил, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента.