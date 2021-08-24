Авиарегулятор США изучит жалобы на давление работающих с ним сотрудников Boeing

США 24 августа 2021 12:03 (UTC+04:00)
Авиарегулятор США изучит жалобы на давление работающих с ним сотрудников Boeing

Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) США начнет расследование в отношении американского авиастроительного концерна Boeing из-за жалоб сотрудников компании, взаимодействующих с ведомством, на чрезмерное давление, которое оказывается на них. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты, проведенный в мае опрос показал, что 35% сотрудников авиакомпании жалуются на разного рода проблемы, в том числе связанные с оказанием давления на них со стороны руководства. В частности, сотрудники, которые уполномочены работать с регулятором, выразили жалобу на недостаточную самостоятельность. Опрос "указывает, что среда [в компании] не поддерживает открытость".

В опросе приняли участие 32 сотрудника из примерно 1,4 тыс., которые работают с регулятором. В сообщении ФАУ, полученном газетой, говорится, что "беспокойства требуют объективного пересмотра и дальнейших нахождений фактов", включая анонимный опрос. В письме также сообщается, что "культура компании Boeing, кажется, препятствует открытому взаимодействию с ФАУ".

Авиарегулятор давно работает с сотрудниками компании для оценки безопасности самолетов Boeing. Газета отмечает, что сотрудники не могут повысить уровень безопасности, так как чувствуют на себе чрезмерное давление.

Кроме того, представитель Boeing заявила, что компания подойдет к решению "этих проблем с максимальной серьезностью" и примет необходимые меры, чтобы укрепить открытость сотрудников, которые кооперируют с ФАУ.

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