Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на прокат фильмов

Кинокомпания Walt Disney предоставит кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов, которые выйдут в прокат до конца 2021 года, и откажется от их одновременной трансляции на стриминговом сервисе Disney+. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, анимационный мюзикл "Энканто" (Encanto, 2021) выйдет на экраны 24 ноября, и в течение первых 30 дней его можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Другие фильмы производства Disney, среди которых основанные на комиксах Marvel "Вечные" (Eternals, 2021) и переосмысленная Стивеном Спилбергом "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021), станут доступны для подписчиков Disney+ не ранее, чем через 45 дней после начала кинопроката.

В период пандемии компания Walt Disney провела эксперимент, в ходе которого выпускала фильмы в прокат одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. В результате ряд актеров лишился части гонорара, зависящего от кассовых сборов. В связи с этим 29 июля Скарлетт Йоханссон, которая исполнила главную роль в фильме "Черная вдова" (Black Widow, 2021) по мотивам комиксов Marvel, подала иск в суд Лос-Анджелеса в отношении компании.