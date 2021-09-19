В США более 180 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19
По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по состоянию на утро минувшей субботы в США полностью вакцинированы от коронавируса 181 млн 35 тыс. 22 человека, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
CDC сообщают, что, по меньшей мере, одну из положенных двух доз вакцин получили 211 млн 489 тыс. 242 человека.
Кроме того, после получения одобрения властей с 13 августа людям с ослабленной иммунной системой, которые, вероятно, будут иметь более слабую защиту, ввели дополнительную - третью дозу вакцины Pfizer или Moderna.
В Соединенных Штатах применяются вакцины Pfizer или Moderna, требующие ведения двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson & Johnson.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Правительство Армении не работает на перспективу в реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху - российский эксперт на платформе Baku Network
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки (ФОТО)
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО)
Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО)
Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана