США продадут Саудовской Аравии оружие на $650 млн

Госдепартамент США принял решение одобрить продажу Саудовской Аравии американских ракет на $650 млн. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии усовершенствованных ракет средней дальности «воздух - воздух» и сопутствующего оборудования на сумму, ориентировочно, $650 млн», - говорится в сообщении.

Как отмечает Госдеп, Эр-Рияд просит продать 280 ракет, порядка 600 рельсовых пусковых баз, а также вспомогательное оборудование.