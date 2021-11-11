Стало известно время проведения виртуального саммита Байдена и Си Цзиньпина
Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока что планируется на 15 ноября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание Politico.
По информации источника издания в администрации США, саммит предварительно запланировали на вечер 15 ноября по вашингтонскому времени.
Ранее в ноябре стало известно о решении США и КНР провести такой саммит. Официально его дату стороны пока не называют.
По информации источников агентства Bloomberg, на переговорах не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.
Ранее Financial Times писала о том, что Байден в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином в сентябре предложил ему провести первый очный саммит, но получил отказ. Американский лидер опроверг это сообщение.