На базе ВВС США потерпели крушение 2 самолета, есть погибший

Один пилот погиб, еще двое получили ранения при крушении двух военных самолетов на взлетно-посадочной полосе на базе ВВС Лафлин, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени. По официальной информации, одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, другой же отделался небольшими травмами. Его уже отпустили врачи.

О причинах катастрофы пока не сообщается, сейчас ведется расследование инцидента.