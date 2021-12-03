Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в КНР в конце года

Самолеты Boeing 737 MAX американской корпорации Boeing могут вновь начать полеты в Китае в конце текущего или начале следующего года. Об этом в пятницу на брифинге заявила представительница Управления гражданской авиации КНР Ян Чжэньмэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что коммерческие полеты будут последовательно возобновлены к концу этого или в начале следующего года, кроме того, возобновится ввод в эксплуатацию новых самолетов", - заявила Ян Чжэньмэй.

2 декабря Управление гражданской авиации Китая подтвердило устранение компанией Boeing небезопасных технических условий для эксплуатации самолетов серии 737 MAX, а также их пригодность к полету. По словам Ян Чжэньмэй, подтверждение летной годности - лишь одна из базовых ступеней для реального возобновления полетов. В будущем авиакомпаниям придется выполнить необходимую модификацию самолетов, восстановить авиапарк и обучить пилотов.

Эксплуатация Boeing 737 MAX в КНР была прервана после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.