Белый дом оценил предстоящий разговор Путина и Байдена

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидером России Владимиром Путиным в том числе обсудит кибербезопасность и иные вопросы отношений Москвы и Вашингтона, не только ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По ее словам, США нацелены на то, чтобы выводить отношения с РФ на более стабильную основу, не стремятся к эскалации. Предстоящий диалог глав двух государств не следует рассматривать как возможность для изложения США угроз в адрес РФ, оценила Псаки.