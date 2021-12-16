В США могут ограничить использование вакцины Johnson&Johnson из-за тромбозов

Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний соберется в четверг, чтобы рассмотреть введение возможных ограничений на использование вакцины Johnson&Johnson от COVID-19 из-за редкого побочного эффекта - образования тромбов после прививки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила газета The Washington Post.

Эксперты изучат представленные новые данные. Не исключается, что они показывают рост с апреля числа случаев образования тромбов у людей, привитых этой вакциной, сообщает издание со ссылкой на врачей, знакомых с ситуацией.

Применение препарата Johnson&Johnson в апреле уже приостанавливалось на десять дней для исследования крайне редких, но потенциально смертельных тромбов, в основном у женщин молодого и среднего возраста. В связи с этой проблемой было зафиксировано около девяти случаев смерти, говорится в сообщении со ссылкой на неназванного федерального чиновника.