Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

Президент США Джо Байден подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $770 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что "президент подписал закон" об "ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки".

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета объемом около $770 млрд. Помимо прочего, он содержит положение о выделении $4 млрд на программу европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине предполагалось выделить $300 млн, еще $150 млн будут потрачены на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".