Глава Пентагона заразился коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министра, размещенном на сайте Пентагона.

"Сегодня утром я сдал положительный тест на COVID-19. Я сдал его после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. У меня слабые симптомы, и я следую указаниям врача. Буду на карантине в течение следующих пяти дней. На ключевых встречах и обсуждениях ... планирую принимать участие в виртуальном формате", — заявил глава минобороны.

Он также отметил, что контактировал с Джо Байденом более недели ранее даты появления первых симптомов.

Остин подчеркнул, что переносит болезнь в легкой форме по причине прохождения вакцинации и последующей ревакцинации бустерной дозой.