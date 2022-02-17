Байден запросит рекордную сумму на оборону США

США 17 февраля 2022 03:18 (UTC+04:00)
Байден запросит рекордную сумму на оборону США

Президент США Джо Байден может запросить у Конгресса более 770 миллиардов долларов ассигнований на оборону страны в 2023 году. Это станет рекордной суммой, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Ранее американский лидер утвердил оборонный бюджет на 2022 год. Его сумму запрашивала прошлая администрация во главе с экс-президентом Дональдом Трампом: тогда стороны обсуждали выделение около 753 миллиардов долларов. Конгресс решил увеличить этот объем средств до 777,7 миллиарда.

«Источники сообщили, что текущие переговоры по бюджету между министром обороны Ллойдом Остином и административно-бюджетным управлением Белого дома свелись к предложению запросить на оборону на 2023 финансовый год, начинающийся с 1 октября, более 770 миллиардов долларов», — подчеркнуло агентство.

Переговоры о сумме средств для выделения в оборонный бюджет продолжаются, поэтому финальная цифра может измениться. Предполагается, что ключевыми приоритетами расходов станут судостроение, космос, ПВО и модернизация ядерной триады.

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