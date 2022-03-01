В NASA продолжают работу с "Роскосмосом" в штатном режиме

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и "Роскосмос" продолжают сотрудничество в штатном режиме, несмотря на ситуацию в Украине, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Наше взаимодействие проходит штатно, мы продолжаем наблюдать за ситуацией, наши центры управления полётом работают штатно, у нас есть вся необходимая поддержка, специалисты встречаются каждый день, чтобы быть уверенными, что наши партнёры в России работают штатно", - заявила Людерс журналистам на пресс-конференции.

"Мы продолжаем работать штатно и проводить тренировки по плану, но, естественно, мы должны продолжать следить за ситуацией", - сказала она.

Она отметила, что NASA и "Роскосмос" уже проходили через такие ситуации и преодолевали их профессионально.

По словам Людерс, в NASA понимают, что для продолжения совместной работы на Международной космической станции необходимы хорошие отношения, и специалисты американского космического ведомства продолжают следить за ситуацией.