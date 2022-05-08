В Госдепартаменте заявили, что новые визовые ограничения касаются почти 2,6 тыс. военных РФ

Новые визовые ограничения, которые США ввели в отношении почти 2,6 тыс. граждан РФ из-за ситуации в Украине, касаются военнослужащих. Это следует из опубликованного в воскресенье сообщения Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решено ввести визовые ограничения в отношении 2 596 представителей Вооруженных сил РФ и 13 белорусских военных чиновников", - говорится в тексте. Как уточняется в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, в число лиц, попавших под визовые ограничения, входят "военнослужащие, которые, как сообщается, принимали участие в военных действиях в Буче".

Ранее Белый дом распространил справку о том, что США "применили примерно 2,6 тыс. визовых ограничений в отношении российских и белорусских должностных лиц" под предлогом их причастности к нарушению прав человека на Украине или к подрыву ее суверенитета. Конкретные имена не приводятся ни в справке, ни в сообщении Госдепартамента.