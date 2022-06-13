Американский регулятор признал COVID-вакцину Pfizer безопасной для детей до пяти лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что считает вакцину от коронавируса производства компании Pfizer эффективной и безопасной при использовании у детей младше пяти лет. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, передает Associated Press.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе FDA опубликовало аналогичное заявление об использовании вакцины производства компании Moderna у детей младше пяти лет.

Для вакцинации детей используется уменьшенная доза вакцины.

В среду, 15 июня, пройдет заседание независимых экспертов, которые примут окончательное решение о вакцинации детей до пяти лет.

На данный момент это единственная возрастная группа в США, для которой еще не разрешена вакцинация от COVID-19.