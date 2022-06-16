COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

Группа экспертов управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрила использование вакцин Moderna и Pfizer против коронавируса для детей в возрасте от шести месяцев, сообщает издание The New York Times, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Издание отмечает, что эксперты рекомендовали использование вакцины для малолетних детей единогласно. В статье указано, что данный шаг позволит регулятору выдать разрешение на применение обоих препаратов "в экстренном порядке уже в течение текущей недели".

Уточняется, что трехкомпонентная вакцина Pfizer будет использоваться для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, а двухфазная Moderna - для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. При этом отмечается, что "данные клинических испытаний, полученные от компаний, показывают, что каждая вакцина соответствовала критериям безопасности и эффективности в данной возрастной группе".

"США уже заказали миллионы доз", - подчеркивает газета.