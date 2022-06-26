В Нью-Йорке один человек погиб при наезде автомобиля на толпу пешеходов

Автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов в субботу в нью-йоркском районе Бруклин, один человек погиб, еще четверо госпитализированы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета New York Post.

По ее сведениям, инцидент произошел около 19:15 по местному времени , когда уходивший от погони полиции правонарушитель вылетел на тротуар.

В результате происшествия погиб 67-летний мужчина, четыре человека получили тяжелые травмы. Один из них - восьмилетний ребенок - находится в критическом состоянии. Еще один человек получил незначительные травмы.

Водитель задержан и находится под стражей.