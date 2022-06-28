Три человека погибли в результате крушения поезда в штате Миссури

Три человека погибли в результате схода с рельс поезда в американском штате Миссури. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru, передает CNN.

Представитель дорожного патруля штата Джастин Данна сказал, что число жертв может увеличиться.

Двое погибших были в поезде, а один — в грузовике, с которым столкнулся локомотив на переезде.

Число пострадавших увеличилось до 13 человек. Четверо были доставлены в медицинский центр Хендрика, еще девять — в больницу при университете Миссури.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд, следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. В поезде находилось порядка 243 пассажиров.