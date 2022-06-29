ВВП США в первом квартале сократился на 1,6%

ВВП Соединенных Штатов в первом квартале нынешнего года снизился на 1,6% в годовом исчислении. Это следует из распространенных в среду итоговых данных Министерства торговли США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным ранее предварительным данным, спад составил 1,5%, эксперты прогнозировали, что после пересмотра данных это значение не изменится. При этом в четвертом квартале 2021 года темпы роста американской экономики составляли 6,9%.

Ранее Минтруд США сообщил, что потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. В рамках борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в середине июня повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%. При этом финрегулятор ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%, прогноз экономического роста на 2023 год также был снижен - до 1,7% с 2,2%, на 2024 год - до 1,9% с 2,0%. Также ФРС повысила прогноз по инфляции в США в 2022 году до 5,2% с 4,3% и снизила в 2023 году - до 2,6% с 2,7%, в 2024 году - до 2,2% с 2,3%. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл не исключил рецессии в стране в случае чрезмерного повышения базовой процентной ставки.