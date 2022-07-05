Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

В городе Филадельфия (американский штат Пенсильвания) во время стрельбы были ранены два полицейских Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил телеканал NBC.

Инцидент со стрельбой произошел во время праздничного фейерверка по случаю Дня независимости США, за которым наблюдали десятки тысяч жителей.

После стрельбы люди в панике убегали с места происшествия, возникла давка, говорится в сообщении.

Данных о стрелке и других подробностей не приводится. "Не похоже, чтобы кто-то был взят под стражу", - сообщает телеканал.