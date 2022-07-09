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На авиабазу Эмари в Эстонии прибыли американские бомбардировщики F-35

США Материалы 9 июля 2022 00:34
На авиабазу Эмари в Эстонии прибыли американские бомбардировщики F-35

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Пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны сообщает о переброске на авиабазу Эмари под Таллином американских истребителей F-35, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Уточняется, что сейчас там дислоцируются французские самолеты Mirage-2000 и бельгийские F-16. Американские истребители прибыли на авиабазу, чтобы «усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии».

У стран Балтии нет самолетов, пригодных для патрулирования воздушного пространства. Поэтому с 2004 года, когда страны Балтии вступили в НАТО, охраной воздушного пространства по очереди занимаются самолеты стран альянса.

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