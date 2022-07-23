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Ракетный эсминец ВМС США вышел в Финский залив

США Материалы 23 июля 2022 02:58
Ракетный эсминец ВМС США вышел в Финский залив

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Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, находившийся со вторника в порту финской столицы Хельсинки для пополнения запасов, в пятницу вышел в море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил 6-й оперативной флот США.

В минувшие выходные он провел учения с боевыми кораблями Финляндии и Швеции в северной части Балтийского моря.

Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному ракетному вооружению, управляемому единой системой Aegis ("Иджис").

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1600 км, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 ("Стандарт-2") и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC.

В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.

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