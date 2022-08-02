США выделяют Украине еще $550 млн помощи на обеспечение безопасности

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что США собираются предоставить Украине новый пакет помощи в сфере безопасности в размере $550 млн, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поговорили с украинскими коллегами о продолжении поддержки Украине (...) и проинформировали их о новом пакете помощи в сфере безопасности на $550 млн, который сегодня одобрит администрация Байдена", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.

Госдепартамент, со своей стороны, подтвердил выделение военного оборудования и вооружений Киеву из бюджета Минобороны на сумму до $550 млн.

"Пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и 155-мм артиллерийских систем", - говорится в распространенном сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что по результатам данного транша совокупный объем военной помощи США Украине составит примерно $8,7 млрд с момента вступления президента Джо Байдена в должность.