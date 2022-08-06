Блинкен: приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата скажется на мире

Приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по вопросам климата скажется не только на США, но и на всем мире, особенно на развивающихся странах. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции на Филиппинах заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а мир, в частности развивающийся мир. Мы не должны "держать в заложниках" сотрудничество по вопросам глобального характера из-за различий между нашими странами", - сказал Блинкен. Трансляцию его выступления вело местное издание Rappler.