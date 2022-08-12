В США рекомендовали ослабить рекомендации по карантину в связи с пандемией ковида

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали отказаться от карантина и требования соблюдать социальную дистанцию, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя ситуация с пандемией сильно отличается от той, которая имела место на протяжении последних двух лет", - цитирует телеканал CNN чиновницу ведомства Грету Массетти. "Высокий уровень иммунитета населения, достигнутый за счет вакцинации и перенесенного инфицирования, а также наличие большого количества инструментов профилактики среди населения и защиты тех, кто находится в группе риска, позволяет нам сконцентрироваться на защите людей от серьезных заболеваний, вызванных COVID-19", - пояснила она в ходе пресс-конференции.

В ведомстве предлагают отказаться от всеобщего мониторинга контактов зараженных и регулярного тестирования на ковид. Такие меры необходимо оставить в силе в медучреждениях, домах престарелых и тюрьмах. Как полагают в центрах, тем, кто контактировал с больными ковидом, но не был инфицирован, нет необходимости соблюдать карантин.