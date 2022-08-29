В Goldman Sachs считают, что рецессия в Британии наступит в четвертом квартале 2022 года

Рецессия в Великобритании начнется в конце текущего года, при этом существует риск того, что экономический спад будет сильным на фоне высоких цен на энергоресурсы. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки экономистов американского банка Goldman Sachs, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что риски смещаются в сторону более серьезной и затяжной рецессии. Цены на газ могут оставаться высокими в течение более длительного периода, домохозяйства могут тратить свои избыточные сбережения в меньшей степени, а сумма дополнительной фискальной поддержки домам может оказаться меньшей, чем предполагалось по изначальному сценарию", - заявили экономисты.

По их оценке, экономика Британии сократится на 3,4% в течение следующего года. ВВП Соединенного Королевства к середине 2023 года, по словам аналитиков, упадет примерно на 1%.

"Опасения в связи с давлением на стоимость жизни в Великобритании продолжают расти на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Реальное потребление все же, вероятно, значительно снизится", - указали экономисты.

Также они добавили, что годовой объем производства в королевстве в 2023 сократится на 0,6%, тогда как ранее эксперты полагали, что речь может идти о росте, который составит 1,1%.