Запуск к Луне миссии "Артемида-1" снова перенесли из-за технических проблем

Запуск американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion ("Орион"), который в субботу должен был в тестовом беспилотном режиме отправиться в полет к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), отменен, сообщило NASA, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, повторный пуск планировалось совершить 3 сентября. Однако вновь была обнаружена утечка жидкого водорода при заправке первой ступени ракеты SLS.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.