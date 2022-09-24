Стратегический резерв нефти в США достиг исторического минимума

Стратегический запас нефти США снизился до 427 млн баррелей, достигнув минимального показателя с 1983 года. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, уменьшение стратегического ресурса произошло в связи с тем, что президент США Джо Байден распорядился высвободить 180 млн баррелей нефти в попытке снизить цены на топливо. Газета отмечает, что пока энергетической безопасности США ничто не угрожает, однако риск может увеличиться в декабре, когда запрет ЕС на импорт нефти из РФ начнет действовать в полную силу.

Как сообщает издание, полный объем стратегического резерва составляет примерно 727 млн баррелей. Обозреватель газеты отмечает, что пока нет ясности, сколько времени потребуется для восстановления запасов нефти.

Байден подписал в конце марта указ, обязывающий Министерство энергетики США продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей в нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Минэнерго США использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва в последующие годы. В конце июля глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз отметил, что, по состоянию на тот момент, американские власти не планировали продолжать продавать нефть из стратегического резерва после истечения осенью 180-дневного срока, определенного Байденом.