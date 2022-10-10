Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

США Материалы 10 октября 2022 23:52 (UTC +04:00)
Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Читайте Trend в

Хакеры в понедельник совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов в США, сообщает ABC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Первые атаки зафиксировали около 3:00 в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Позднее специалисты отмечали сбои в работе сайтов международного аэропорта Лос-Анджелеса и международного аэропорта О'Хара в Чикаго.

Атаки нарушили доступ к сайтам, информирующим о загруженности и времени ожидания в аэропортах. Однако действия хакеров не затронули управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости