В США сообщили, что поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил о мобилизации ресурсов США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Европы. Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу", - сообщил он в интервью телеканалу bTV, вышедшему в эфир в воскресенье.

Пайетт выразил надежду, что Европа, которая значительно укрепила свою энергетическую безопасность, "с гарантированной и солидной поддержкой США" успешно преодолеет зимний период.

Помощник госсекретаря в четверг посетил Болгарию и провел встречи с президентом страны Руменом Радевым и премьер-министром технического правительства республики Гылыбом Доневым, в центре разговоров была энергетическая безопасность и необходимость держав региона объединить усилия в скорейшей реализации совместных проектов по расширению инфраструктуры по поставкам нефти, газа и электроэнергии, чтобы не допустить дефицита энергии, роста инфляции и углубления экономического кризиса.

Несмотря на снижение поставок газа из России, европейские страны продолжают заполнять свои хранилища - уровень запасов в подземных хранилищах газа уже приблизился к 92%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа и поставок по альтернативным трубопроводам по нынешним высоким ценам. С начала октября средняя цена газа составляет около $1 700 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с сентябрем из-за приближения запасов газа к максимуму, установления относительно теплой погоды в ЕС и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.