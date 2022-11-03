ВМС США получат гиперзвуковые ракеты в 2025 году

Военно-морские силы (ВМС) США планируют оснастить эсминцы типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году, сказал в среду директор программ стратегических систем вице-адмирал Джонни Вулф. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Defense News.

Он отметил, что ВМС планируют завершить разработку гиперзвуковых ракет вместе с армией в 2023 году. По словам Вулфа, следующим этапом станет проектирование и отработка интеграции ракеты с корпусом и боевой информационно-управляющей системой корабля.

Параллельно инженеры будут прорабатывать физику запуска ракеты из-под воды перед размещением гиперзвукового оружия на подлодках типа Virginia в 2029 году.

Отмечается, что ВМС планировали оснастить первую подлодку гиперзвуковыми ракетами в 2028 году. Сроки изменили из-за задержек в строительстве подлодки Arizona с модулем вооружения Virginia Payload Module (VPM).