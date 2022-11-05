Почти 40 человек пострадали в результате пожара в доме в Нью-Йорке

Не менее 38 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул в субботу в высотном жилом здании в центре Нью-Йорка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, пожар, вспыхнувший утром на 20-м этаже в доме в центре района Манхэттен, был вызван возгоранием батареи электровелосипеда. По предварительной версии, один из жильцов занимался ремонтом такой техники на дому.

Как отмечает издание, среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.